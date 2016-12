Viti 2016 në planin politik, vit i krizës dhe pasigurisë (Video)

Në planin politik, viti 2016 pa dyshim që u shënua nga protestat e Revolucionit të larmë

Mijëra qytetarë me muaj protestonin rrugëve dhe i nxitnin edhe qytetarët e tjerë për t’u bashkëngjitur në lëvizje. Protestat i filloi organizata qytetare “Protestoj” së cilës më vonë iu bashkuan edhe organizatat e tjera civile, aktivistë ndërsa në fund mbështetje morën edhe nga partitë e bllokut opozitar. Pakënaqësia e qytetarëve filloi më prill ndërsa eskaloi pas vendimit për abolim nga ana e kryetarit Gjorgje Ivanov, me ç‘rast u demolua edhe zyra popullore e tij.

ANKETË QYTETARË:

BURRË: Pse protestojmë? Sepse nuk funksionon shteti ligjor. Kur krijoni një vend ku kriminelët nuk ndëshkohen, atëherë të gjithë do të guxojnë të vjedhin. GRUA: Shkaku për revolt është se kemi shumëfishim të borxheve, gjegjësisht huamarrje të vazhdueshme, mos pasje të mjeteve për kthimin e tyre dhe situata e rëndë ekonomike e qytetarëve. BURRË: Dua t’ju kujtoj shkakun kryesor se përse jemi këtu. Këtu jemi për të kërkuar drejtësi. Për t’u kërkuar kriminelëve përgjegjësi penale. Për fundin e mafies!

Në muajin gusht, kryetari Gjorgje Ivanov e tërhoqi vendimin për abolim. Vera u shënua nga bisedimet e gjata që u mbajtën në Përzhinë ndërmjet katër partive më të mëdha me ndërmjetësimin e ambasadorëve në vend. Bisedimet përfunduan me marrëveshjen e 31gushtit, me ç’rast partitë u angazhuan se do ta respektojnë marrëveshjen deri në organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.

Ndërkohë për zgjedhjet e paralajmëruara në prill dhe qershor, kuvendi u shpërnda dy herë. Por opozita pretendonte se nuk ka kushte për zgjedhje të drejta. Kuvendi pushoi së funksionuari diku kah fundi i tetorit para mbajtjes së zgjedhjeve më 11 dhjetor. Zgjedhjet u vlerësuan si të qeta dhe demokratike, ndërsa qytetarët dërguan porosi për dalje nga kriza dhe kthim të vendit në rrugën euro-atlantike.

ANKETË QYTETARË:

BURRË: Si i ri, pres që të dalin të gjithë të rinjtë për të votuar dhe të japim mbështetje që ato të qëndrojnë në Maqedoni. Pres që vendi më në fund të dalë nga kriza dhe të kemi demokraci, liri dhe një të ardhme prosperuese. BURRË: Erdha dhe e realizova të drejtën time për të votuar. Konsideroj se kjo u takon të gjithë qytetarëve, të cilët lirshëm duhet ta shprehin vullnetin e tyre në zgjedhje. BURRË: Dëshiroj gjithçka të shkojë qetë dhe gjithkush të votojë ashtu siç dëshiron. BURRË: Votimi është detyrim i çdo qytetari. Kur jeton në një shtet, ti duhet të jesh i vetëdijshëm edhe për detyrimet që i ke ndaj atij shteti. BURRË: Deri tani gjithçka është në rregull, në atmosferë pozitive dhe disponim të mirë.

Zgjedhjet përfunduam me rezultat pothuajse të barabartë ndërmjet koalicionit të VMRO-DPMNE-së dhe Koalicionit të LSDM-së. Partitë e vogla nuk morën asnjë mandat. Në përbërjen e re parlamentare, deputetë fituan edhe koalicioni Rilindje me Besë dhe Aleanca për Shqiptarët. Gjatë tërë vitit, pushteti ekzekutiv u drejtua nga qeveria teknike që u arrit me Marrëveshjen e Përzhinës.

Kaloi edhe ky vit i krizës dhe i pasigurisë në pritje të formimit të qeverisë së re, e cila, pas një krize politike që zgjati dy vite, Maqedoninë duhet ta shpjerë në rrugë të re, shkruan TV21./21Media