Viti i Majlindës

Në debutimin e parë të Kosovës në Lojëra Olimpike, Majlinda rrëmbeu medaljen e artë

Një histori suksesi e cila do të mbahet mend gjatë është shkruar në vitin 2016! E gjithë kjo falë xhudistes kosovare me famë botërore, Majlinda Kelmendi.

Në debutimin e parë të shtetit të Kosovës në një organizim të tillë siç ishte “Rio 2016”, Majlinda ia doli që nga Brazili të kthehet siç është më së miri duke i sjell vendit të saj medaljen e artë për të cilën shkruante bota. Ajo në Lojërat Olimipke “Rio 2016” zuri vendin e parë në kategorinë deri në 52 kilogram dhe kështu bëri që flamuri i Kosovës të valëvitej krahas flamujve të shteteve tjera botërore, shkruan rtv21.tv

Një emocion i veçantë dhe mbi të gjitha një triumf bëri që shqiptarët në botë të ndihen krenarë më vajzën e artë të Kosovës.

Majlinda në finale të “Rio 2016” u përballë me italianen Odette Giuffrida të cilën e mposhti dhe nga aty lot gëzimi shpërthyen jo vetëm tek ajo por të të githë ata të cilët e ndjenin të qenit fitues në një kampionat botëror siç ishte “Rio 2016”.

Lajmi për triumfin e saj “pushtoi” botën ku televizionet dhe të përditshmet më me nam botërorë nuk kursenin shkrimet për historinë e suksesit të cilën Majlinda ia doli që ta bëjë në Rio, shkruan rtv21.tv

Edhe në Kosovë ajo u prit me një pritje madhështore nga të gjithë, po ashtu edhe krerët shtetërorë nuk kursenin lëvdatat për të dhe e dekoronin me medalje të ndryshme.

Nga tërë kjo ngjarje historike dihet se jo vetëm Majlinda është fituese medaljes së artë po edhe gjithë Kosova është fitues me të.

Emri i saj është gdhendur në historinë e Lojërave Olimpike dhe për dekada të tëra ajo do të përmendet, ky sukses i saj padyshim që në vendlindjen e saj do të jehojë gjatë dhe emri i saj do të përmendet gjithmonë si heroinë./21Media