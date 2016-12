Vuani nga pagjumësia? Ja ilaçi

Përveç shumë vetive tjera, qumështi dhe mjalti janë ilaç për personat që vuajnë nga pagjumësia

Qumështi dhe mjalti janë dy përbërës mjaft të shëndetshëm, por përzierja e tyre është akoma më efektive.

Mjalti përdoret gjerësisht sepse është antioksidant, antibakterial dhe anti inflamator. Qumështit nga ana tjetër i janë thurur lavde për vitaminat dhe mineralet që ka në përmbajtje. Kur dy gjëra të mira bashkohen, rezultati nuk ka se si të mos jetë unik.

Më poshtë lexoni disa nga vetitë e këtyre dy përbërësve.

Kujdesi për lëkurën – Qumështi dhe mjalti kanë vlera pastruese dhe luftojnë mikrobet. Por kur bashkohen këto vlera shumëfishohen. Shumë prej pastruesve të lëkurës kanë në përmbajtjen e tyre si mjaltë ashtu edhe qumësht. Të dyja i japin lëkurës një shkëlqim të shëndetshëm.

Tretja – Prej kohësh, mjalti është pranuar si një burim i pasur prebiotikësh, elementë që stimulojnë rritjen dhe zhvillimin e probiotikëve, të cilët janë baktere të shëndetshme që rriten në zorrë dhe në sistemin tretës. Prebiotikët stimulojnë bifidobakteret, një lloj probiotiku që gjendet tek qumështi.

Qëndrueshmëria – Një gotë me qumësht dhe mjaltë në mëngjes përmirëson rezistencën e njeriut. Qumështi ka proteina. Mjalti ka karbohidratet e duhura për një impuls efektiv të metabolizmit. Qumështi dhe mjalti janë shtysa më e fuqishme për çdo të rritur, fëmijë dhe të moshuar.

Shëndeti i kockave – Studimet për mjaltin vazhdojnë akoma. Por dita ditës po bëhet e qartë se mjalti luan rolin e transportuesit të përbërësve të shëndetshëm nga ushqimi në trup. Veçanërisht mjalti ka treguar që është i rëndësishëm për përçimin e kalciumit në organizëm. Kalciumi gjendet me shumicë tek qumështi. Ndaj nëse konsumoni qumësht me mjaltë jo vetëm që do t’i jepni trupin kalciumin e nevojshëm për shëndetin e kockave, por edhe mjetin më të mirë transportues që kalciumi të shkojë në destinacionin e dëshiruar.

Pagjumësia – Mjalti dhe qumështi janë përdorur tradicionalisht si kura natyrale kundër pagjumësisë. Edhe nëse i konsumoni veçmas janë shumë efektiv, por impakti i tyre shumëfishohet nëse ato shkrihen në një.

Kundër plakjes – Kombinimi i qumështit dhe mjaltit ka ndikim jo vetëm tek lëkura, por tek i gjithë trupi duke i dhënë atij vitalitet. Shumë qytetërime të lashta si Grekët, Romakët, Egjiptianët dhe Indianët pinin qumësht me mjaltë rregullisht për të ruajtur rininë e tyre. Ja përse ata e quanin këtë kombinim si “eliksiri i jetës”. Antioksidantët që shumëfishohen tek qumështi me mjaltë luftojnë plakjen duke sulmuar radikalet e lira që ndikojnë për keq tek organet e trupit.

Luftojnë bakteret – Studimet kanë treguar që qumështi me mjaltin kanë një ndikim më të fortë kundër baktereve kur konsumohen së bashku se sa ndarazi. Besohet gjithashtu që nëse pini qumësht të ngrohtë me mjaltë, nuk do të vuani më nga konstipacioni dhe çrregullime të tjera të zorrëve. Ky lëng magjik është i mirë për të luftuar çrregullime të tjera respiratore si virozat dhe kola./21Media