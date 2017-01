Witsel tregon pse refuzoi Juventusin

Axel Witsel është pranë kalimit në kampionatin kinez

Mesfushori belg ka vendosur të largohet nga Zeniti për të nisur një aventurë të re. Përkundër ofertës së Juventusit i cili e donte me çdo kusht në radhët e veta, Witsel ka vendosur që karrierën ta vazhdojë në kampionatin kinez.

Ende nuk dihet se cila do të jetë skuadra e re e 27-vjeçarit, me Tianjin Quanjian dhe Shanghai SIPG që janë në garë për të.

Në një intervistë për gazetën italiane Tuttosport, Witsel ka shpjeguar arsyet pse ka zgjedhur Kinën para Serie A dhe sigurisht se paga që pritet të marrë ai në shtetin aziatik prej 18 milionë eurosh në vit është një shtysë që e ka bërë atë të kalojë atje.

“Ishte një vendim i vështirë pasi që kisha ofertë prej një klubi të madh siç është Juventusi”, ka deklaruar ai. “Por në anën tjetër oferta që kam marrë nga Kina ishte vendimtare për familjen time dhe nuk mund t’i thosha jo”. “Udhëheqësit e Juventusit janë sjellur në mënyrën më të mirë me mua dhe unë gjithnjë do t’u jem mirënjohës dhe nuk i dihet ndoshta një ditë rrugët tona do të bashkohen”, ka përfunduar Witsel.