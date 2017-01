Wlaker: Arrestimi i Haradinajt është turp

Arrestimi i liderit të AAK-së Ramush Haradinaj, nga autoritetet franceze, nuk është pritur mirë as nga William Walker

Ish-shefi i OSBE-së gjatë luftës në Kosovës ka qëndruar në seancë për të dëgjuar se çfarë po diskutohet ku deputetët sot janë mbledhur të diskutojnë në seancën e jashtëzakonshme për rastin e arrestimit të Haradinajt.

Walker ka dhënë edhe një deklaratë për media në lidhje me Haradinajn.“ Ajo çfarë mendoj për z. Haradinaj. Unë mendoj se është turp. Unë e njoh Ramush Haradinajn tashmë qe 15-16 vite. E kam njohur kur ai ka qene kryeministër i Kosovës , kur ka qenë në Hagë në gjykimin e tij të parë dhe kur është liruar nga akuzat për krime lufte.”, ka thënë Wlaker

Ai ka shtuar se është i hutuar pse në këtë moment, krejt papritur autoritetet franceze janë duke implementuar një urdhër arrest nga Serbia.

Po ashtu është shprehur optimist se në Kosovë gjërat do të përmirësohen, ani pse në disa raste shpreh dëshpërimin me zhvillimet në vend.“Unë vij shpesh aq sa mundem dhe gjithmonë shpresoj se gjërat do të përmirësohen por për mendimin tim gjërat nuk janë përmirësuar. Kështu që këtë herë jam këtu ta shënoj përvjetorin e masakrës se Reçakut pra pjesëmarrja ime atje. Do të doja të thosha më shumë gjëra pozitive që të përgjigjem në pyetjet tuaja por jam i zhgënjyer “, ka deklaruar Walker.

William Walker ka qenë shef i misionit verifikues të OSBE-së në Kosovë në kohën kur ndodhi masakra e Reçakut. Këtë masakër ku u vranë më shumë se 50 shqiptarë civilë Walker e quajti gjenocid. Pas kësaj ngjarje fuqitë perëndimore u vunë në lëvizje për t’u mbledhur në Rambouillet të Francës pas së cilës edhe pasoi sulmet ajrore të NATO-s në caqet serbe./21Media