Yjet botërore para se të bëheshin të famshëm (Foto/Video)

Shikoni kur të famshmit ishin pjesë e vidoklipeve kolegëve të tashëm të tyre

Yjet e famshme të Hollywoodit, karriernën e tyre e filluan edhe më herët para se të njiheshinë gjithë botën. Ata morën pjesë në klipet muzikore të kolegëve të tyre, shkruan rtv21.tv

Para se të pushtonte botën me famënn e saj Jenifer Lopez, ishte pjesë e videos se Janet Jackson në këngën “That’s the Way Love Goes” në vitin 1993.

Fansat kanë mundur ta shohin Patrick Swayze në filminn “Rosanna” vitin 1982, aty ai paraqiet si një valltar.

Vite më parë përkatësisht në 1990, bota e pa Mattt LeBlanc në klipin e Bon Jovit “Miracle”

Para se të bëhej i famshëm a keni ditur se Channing Tatum ka qenë pjesë e klipit “She Bang” e Ricky Martin

E në vitin 1997 e gjejmë tash më aktorën shumë të famshme Angelina Jolie në spotin e Rolling Stones “Anybody Seen my Baby”

Kesha mori pjesë në videoklipin “I kissed a Girl” të Katy Perry në vitin 2008./21Media