Ymeri: “Pronto” është i përfshirë në kontratën e PTK-së

Ymeri, ka folur për kontratën e nënshkruar në mes PTK-së dhe kompanisë Z mobile, duke e cilësuar atë kriminale

Ai tha se me licencimin e paligjshëm të telefonisë së Serbisë në Kosovë dhe zhvatjen e PTK-së është i lidhur Hashim Thaçi dhe klani pronto.

“Historia e kontratës kriminale mes PTK-së dhe Z mobile, teksa çdo kush me mendje normale do të priste shkëputjen e kësaj kontrate, ndodh e kundërta. Kjo kompani me eksponentë të pushtetit, duhet të hetohet, që përfundoi me një fitim me klanin pronto përfaqësuar nga kompania Devolli’, tha Ymeri.

Ai ka kërkuar hetime lidhur me këtë çështje.