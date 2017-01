Zbulohet shtatorja e ish-ambasadorit William Walker

Pas Bill Clinton-it edhe William Walker i ndërtohet shtatore në Kosovë

Sot në Reçak të Shtimes, një ditë para 18 vjetorit të masakrës së Reçakut, zbulohet shtatorja ish-ambasadorit i OSBE-së William Walker.

Kjo ceremoni do të mbahet rreth orës 10:45 në Reçak, ku do të marrë pjesë edhe presidenti i Koasovës, Hashim Thaçi i cili paraprakisht do të bëjë homazhe në Kompleksin Përkujtimor në Reçak.

Në Reçak forcat serbe kanë ekzekutuar 44 meshkuj, si dëshmitar i kësaj ngjarjeje ishte edhe William Walker. Reagimi i tij ngriti në këmbë bashkësinë ndërkombëtare për të parandaluar gjenocidin serb ndaj popullit shqiptar të Kosovës./21Media