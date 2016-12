Zyrtare: Veron i rikthehet futbollit

Legjenda e futbollit argjentinas ka nënshkruar me Estudiantes

Juan Sebastian Veron kthehet në futbollin aktiv, ndonëse është në moshën 41 vjeçare edhe pse dy vite më parë ishte pensionuar nga ky sport.

Ish-mesfushori i Manchester Unitedit dhe Interit, i kishte dhënë fund futbollit në vitin 2014, për t’u emëruar president i klubit të tij të fëmijërisë Estuadiantes, ka luajtur 73 herë për kombëtaren e Argjentinës, ndërsa gjatë karrierës së tij ka qenë edhe pjesë e Lazios e Chelseat.

Veron kishte premtuar që do të luante në Copa Libertadores në vitin 2017, nëse tifozët e Estudiantes do të blinin 65 për qind të biletave të stadiumit të ri dhe pasi që u arrit kjo shifër ai ka mbajtur premtimin.

Veron ka nënshkruar kontratë 18 mujore me Estudiantes, që do të thotë se do të jetë 43-vjeç kur do t’i skadojë marrëveshja me klubin. Ai do të paguhet me një rrogë minimale dhe të gjitha paratë do t’i dhurojë për zhvillimin e klubit.