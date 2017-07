Kryeparlamentari Xhaferi dha llogari

Nëse gjithçka shkon sipas dinamikës së paraparë zgjedhjet lokale në Maqedoni do të shpallen më 6 gusht të këtij vitit, ndërsa do të mbahen më 15 tetor deklaroi sot kryeparlamentari Talat Xhaferi, para gazetarëve duke shpjeguar gjithçka që ka punuar në 100 ditëshin e kaluar. “Deputetët do të jenë në pushim nga 8 gushti duke marrë parasysh dinamikën e rebalancit të buxhetit”.

Në seancë plenare nga e martja do të caktohet seancë për rebalancin për të cilën do të debatohet 5 ditë, deklaroi Xhaferi. Ai gjithashtu konfirmoi se do të mbajë fjalim për festën e Ilindenit në Krushevë më 2 gusht, ndërsa paralajmëroi se pas mbarimit të debatit në komisionin amë për rebalancin e buxhetit, hapet mundësi të punohet në raport me pikat e mbetura të seancave plenare, mes të cilave është edhe seanca e filluar për shkarkimin e Marko Zvërlevskit./21Media