Ajo e la të kaluarën mbrapa!

Aktorja Arta Elezaj u bë e njohur me rolin e saj si Xhakarta në serialin “O sa mirë”.

Përveç rolit, ajo është shumë e komentuar edhe për jetën private e sidomos fotografitë e shumta që publikon në rrjete sociale.

Së fundmi ajo ka publikuar një fotografi në të cilën shfaqet e veshur me një fustan të shkurtër dhe të hapur, shkruan rtv21.tv

“Here’s to the future, because i’m done with the past..(Kjo është për të ardhmen, sepse kam përfunduar me të kaluarën), ka shkruar ajo sipër fotografisë së publikuar në Instagram./21Media