Ajo thotë se i kanë ndërruar shtëpitë

Ajo thotë se i kanë ndërruar shtëpitë

Anëtarja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Arbana Xharra ka postuar një fotografi në rrjetet sociale me një mbishkrim duke e ironizuar kryetarin e Prishtinës, Shpend Ahmetin.

Ajo këtë herë komentoi pasurinë e Ahmetit, madje duke thënë se i ka ndërruar shtëpitë me të por, vetëm për një natë.

“U ndrrova me Shpendin, ai shkoi me rrnu ne mahallen teme te Lagjja e Spitalit ne Kandahar, ndoshta i del boll banesa 2 dhomshe, une erdha ne lagjen e tij luksoze 😊 👍🏻Nejse vec per nje nate, se s’kam vella me me dhane shtepi si Shpendit, i jemi ka qellu 14 vjec 😂”, ka shkruar Xharra./21Media