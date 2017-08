Xharra ka thënë se s’ka asnjë vendim për kandidimin e saj në Gjakovë

Lajmin i cili qarkulloi sot nëpër disa media se Arbana Xharra do të kandidoj nga PDK për komunën e Gjakovës e ka hedhur poshtë vetë Xharra. Ajo ka thënë se lajmi se ajo do të kandidojë për komunën e Gjakovës është gënjeshtër e madhe.

“Ish-kolege gazetare, keni mujte me marre deklarate prej meje, per me vertetu qe kjo informate eshte nje genjeshter e madhe. S’ka asnje vendim per kandidim timin ne Gjakove”, thuhet në postimin e saj.

Ndryshe zgjedhjet lokale do të mbahen me 22 tetor të këtij viti./21Media