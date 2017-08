A do të votojë LSDM për një prokuror shqiptar

Pozita e kryeprokurorit në Prokurorinë publike në Maqedoni ka mbetur bosh prej të enjtes, kur Kuvendi pas 12 vazhdimeve të seancës, shkarkoi Marko Zvrlevskin nga funksioni i prokurorit publik të shtetit me propozim të Qeverisë. Nga tetë prokurorët republikan ndër më të përfolurit është Xhelal Bajrami.

Ndërsa vijojnë procedurat nga Qeveria dhe Kuvendi për zgjedhjen e prokurorit të ri, nesër pritet që Këshilli i prokurorëve të caktojë një ushtrues detyre në këtë funksion. Ndër emrat më të lakuar për zëvendësues është edhe prokurori Xhelal Bajrami, kuadër i BDI-së. Ai thotë se në mesin e tetë prokurorëve janë tre shqiptarë, por se kush do të zgjedhet vendoset nesër.

“Po përflitet nga shkaku se do të duhet të caktohet ushtruesi i detyrës nga tetë prokurorët republikan të Prokurorisë shtetërore, ku në mesin e tyre jam edhe unë. Tash cili do të jetë nga ne tetë, do të vendos Këshilli i prokurorëve, me gjasë në mbledhjen e nesërme sepse nuk mundet Prokuroria publike të mbesë pa kryeprokuror dhe për atë besoj se gjatë ditës se hënë ata do të duhet të mbajnë mbledhje dhe të caktojnë njërin prej neve tetë, të cilët jemi në Prokurorinë republikane që të jetë ushtrues detyre deri në përzgjedhjen e kryeprokurorit të ri”, u shpreh Xhelal Bajrami, Prokuror.

Për analistin Agim Jonuz, kryeprokurori i ri duhet të zgjedhet sa më shpejt, pasi që Prokuroria publike si një nga pesë shtyllat e shtetit duhet të rikthejë stabilitetin dhe funksionimin e gjyqësorit. Ai thotë se për emërimin do të bëhen pazare në mes partive politike, por kryeprokurorin e ri e pret shumë punë.

“Ai duhet të punojë sipas ligjit dhe mendoj se e pret detyrë trefish më e vështirë se sa kishte Zvërlevski. Për shkak se në këtë moment historik për Maqedoninë, duhet të tregohet pjekuri se parregullsitë e tërësishme të sistemit duhet të dënohen. Që të dënohet e gjithë ajo shkelje, duhet të ketë mekanizëm që të ngrit ato çështje dhe ai është pikërisht prokurori publik. Nëse kjo do të bëhet ose jo, koha do ta dëshmojë, por në një mënyrë ky veprim duhet të justifikojë edhe instalimin e qeverisjes së re”, tha Agim Jonuz, Analist.

Ish-prokurori Aleksandar Nakov, thotë se puna ekipore do të vijë në shprehje dhe nuk është më rëndësi përkatësia etnike e kandidatit krahasuar me profesionalizmin në punën që kryen.

“Ai nuk është funksion që vetëm një person mund ta kryej, por është punë ekipore. Prokuroria publike shtetërore, si kolektiv përmban rreth 20 persona dhe kjo mënyrë e organizimit të prokurorisë është e bazuar në principe, që do të thotë prokurori publik është ai që drejton punët në të gjithë institucionin. Nuk do të doja të diskutoja për individë, megjithatë përkatësia etnike nuk duhet të jetë pengesë për ndonjë që të jetë kandidat për bartjen e funksionit kryesor në Prokurorinë publike”, tha Aleksandar Nakov, Ish-prokuror.

Qeveria e Maqedonisë në seancën e ardhshme të martën do t’i propozojë Kuvendit që të fillojë procedurën për zgjedhjen e prokurorit të ri publik, thuhet nga burimet qeveritare.

“Do të zgjedhet një profesionist, përkatësisht person me dinjitet, i cili do të rivendosë reputacionin e prokurorit publik. Do të respektojë ligjin dhe Kushtetutën dhe do të veprojë në mënyrë të barabartë, të paanshme dhe të përgjegjshme në ndarjen e drejtësisë dhe njëkohësisht do të rikthejë besimin e qytetarëve në institucionet gjyqësore”, thuhet nga burimet qeveritare.

Pasi që kuvendi të pranojë propozimin nga ana e qeverisë, duhet të shpallë konkurs për prokurorin publik, ku do të paraqiten kandidatë në afat prej 15 ditësh që nga dita e shpalljes në Gazetën Zyrtare. Për emërimin e prokurorit publik, Kuvendi do të vendosë me shumicë prej 61 votash./21Media