Xhensila duket si një mbretëreshë

Këngëtarja e njohur, Xhensila Myrtezaj dhe aktori Bes Kallaku me 1 shtator do të kurorëzojnë me martesë dashurinë e tyre.

E sigurisht se për këtë ditë të veçantë Xhensila ka filluar përgatitjet kohë më parë.

Dukjen për këtë ditë të veçantë ajo ia ka besuar Valdrin Sahitit i cili ia ka dizajnuar asaj vellon.

Valdrini Sahiti ka postuar në Instagram disa video ku Xhensila shihet e veshur me vello, ajo dukej një mbretëreshë e vërtetë./21Media