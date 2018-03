Loriana e artë

Xhudistja kosovare, Loriana Kuka (78Kg) ka fituar medaljen e artë në Kupën Evropiane që u mbajt në Uster të Zvicrës

Sporti i Xhudos i ka sjellë edhe një tjetër medalje të artë Kosovës, pas triumfit të Loriana Kukës në Kupën e Botës në kategorinë deri në 78 kilogramë.

Ajo për të arritur medaljen e artë fitoi tre luftëra, fillimisht ndaj holandezes Ilona Lucassen, kurse në gjysmëfinale e mposhti me Ippon garuesen belge, Sophie Berger.

Në finale, Loriana ishte më e mirë se francezja, Valentine Marchand, të cilën e mposhti me wazari në sekondat e fundit të ndeshjes.

Këtë fitore e komentoi edhe trajneri Driton Kuka duke thënë se kjo fundjavë ishte e suksesshme.

“Loriana Kuka e artë! Kupa Evropiane në xhudo në Uster për të rritur. E veçanta që Treneri im në të kaluarën Sylë Kuka,sot ishte në rolin e trenerit të Lorianes,mos me than asistenti im 😂 Fund javë e suksesshme me medaljet e Lorianes dhe Erzes,pa medalje mbeti Fationa Kasapi e cila ende spo e gjen veten por jam i bindur që së shpejti edhe emri i saj do jetë në mesin e garueseve me medalje!”, ka shkruar në “Facebook” Driton Kuka./21Media