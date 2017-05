Detaje rreth tabletit të ri nga Xiaomi

Mi Pad 3 është tableti më i ri të cilin e ka prodhuar kompania “Xiaomi” Paisja ka erkanin prej 7.9 inç me rezolucion 2048×1536 pikselë.

Kapaciteti i RAM memories është 4GB kurse tableti ka porcesor të fuqishëm “‘MediaTek MT8176’.

Hapsira rujatëse e Mi Pad 2 është prej 64GB, baterinë me 660 mAh dhe dy kamerat, atë kryesore me 13 MP dhe atë para me 5 MP./21Media

