Sonte në kuadër të emisionit veror ”21 Gradë” të RTV21 i ftuar ishte aktori i njohur kosovar, Ylber Bardhi me të cilin u bisedua lidhur me jetën profesionale, por edhe private të tij.

Gjatë bisedës, aktori u pyet edhe lidhur me rolet e tij të shumta në komedi, me ç’rast ai tha se ka luajtur shfaqje dhe filma në zhanrin e dramës, por tha se nashta i përket më shumë këtij zhanri, shkruan rtv21.tv

”Kom lujt më shumë shfaqje komedi se sa dramë dhe nuk është që komk naj farë profili vetëm të komedisë, kështuqë zakonisht më shumë po ka shfaqje komedi edhe më ka ra rasti me lujt ma shumë komedi”, tha aktori duke shtuar se është i lumtur që po i bën të qesh njerëzit, por pyeti se ”neve kush me na shti me kesh se”?

Ndryshe, Ylber Bardhi tregoi edhe për gjëra të reja që është duke punuar për projektet e radhës./21Media