Aktivitete ushtarake në Krivollak

Aktivitete ushtarake në Krivollak

Rreth 300 anëtarë të ushtrisë Amerikane, me gjashtë konvoja dhe 120 vetura të premten e kaluar përmes pikës kufitare “Deve Bair” u futën në territorin e Maqedonisë. Së bashku me pjesëtarët e armatës së RM-së ata do të jenë pjesë e trajnimit ushtarak “Dragon Guardian 17”, në poligonin ushtarak në Krivolak, shkruan tv21.tv

Një pjesë e pajisjeve ushtarake të ushtrisë Amerikane u prezantua para qytetarëve të Kumanovës, Shkupit dhe Velesit. Derisa për disa kjo ishte një mundësi interesantë që në mënyrë më të përafërt të njoftohen me gatishmërinë e tyre ushtarake, për disa të tjerë paradimi i ushtrisë së huaj në territorin vendor është diçka e pa pranueshme. Kishte reagime të ndryshme nëpër rrjetet sociale, por kishte edhe transparente të ndryshme, ku intervenoi edhe policia.

Ardhja e armatës amerikane përsëri e riaktualizoi çështjen gjeopolitike edhe ndikimin e forcave të jashtme. Por, kryeministri Zoran Zaev në trajnimin e sotshëm ushtarak në poligonin në Krivolak deklaroi se e gjithë bota e din se kah është e orientuar Maqedonia. Sipas tij Maqedonia e ka vendin në NATO.

Pyetje Gazetari: A paraqet kjo praktikisht ndonjë mesazh për Rusinë, se Maqedonia është e orientuar drejt Perëndimit?

“Unë mendoj se të gjithë në botë e dinë se kah është e orientuar Maqedonia. Edhe një herë po e përsërisë se ne dëshirojmë bashkëpunim me të gjitha shtetet, por ne e kemi vendin në NATO dhe në Bashkimin Evropian, këtu nuk dilemë. Këto aktivitete ushtarake përcjellin një porosi shumë të fortë, porosi për bashkëpunim në sigurimin e paqes në Botë dhe lirinë për të gjithë qytetarët e Botës”, u shpreh Zoran Zaev, Kryeministër i RM.

Ambasadori Amerikan në Maqedoni, Xhes Bejli deklaroi se Maqedonia dhe Ballkani Perëndimor edhe në tutje ngelin interes strategjik i SHBA-ve.

“Absolutisht, dhe mendoj se do të shihni se kjo do të demonstrohet në mënyrë shumë të qartë kur zëvendës presidenti Pens do të shkojë në Mal të Zi . Takimi me kryeministrin dhe kryeministrat e vendeve tjera anëtare të kartës së Adriatikut, do të demonstrojë përkushtimin tonë për Ballkanin Perëndimor dhe aspiratat e tyre për tu integruar ashtu siç dëshirojnë në institucionet EuroAtlantike”, tha Xhes Bejli, ambasador amerikan në Maqedoni.

Nga njësitë e ARM-së dhe Armatës së SHBA-së u realizua demonstrim i përpunimit të shtegut për fluturim – aterrim në Poligonin e armatës Krivollak për fluturake pa pilot. Përndryshe DRAGON GUARDIAN 17 praktikisht paraqet vazhdim të trajnimit ushtarak që mbahet në Rumani, që nga mesi i korrikut të këtij viti në të cilën morën pjesë edhe pjesëtarët e armatës së RM-së.