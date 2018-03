Kryeministri theksoi se është e mbyllur çështja me irredentizmin

Cilido qoftë ndryshimi në sistemin juridik në Maqedoni nuk do të nënkupton garanci të qëndrueshme për Greqinë, sepse gjithçla që ndryshohet mund të kthehet mbrapa, sot deklaroi kështu kryeministri Zoran Zaev, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve për kërkesën e Athinës për ndryshimin e Kushtetutës si garanci për zgjidhje eventuale të kontestit për emrin, shkruan tv21.tv

Ndërsa lidhur me shkrimet e “Katimerinit” për arritjen e pajtueshmërisë në tre kapituj, kryeministri theksoi se është e mbyllur çështja me irredentizmin, me hapat e ndërmarra që i ka bërë Maqedonia, gjegjësisht me ndryshimin e emrave të autostradës në “Miqësia“ dhe aeroporti “Shkupi“.