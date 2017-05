Kryetari i LSDM ka thënë se pret që deri në fund të muajit të formohet Qeveria në Maqedoni

Lidhur me garancitë për ruajtjen e unitarizmit, integritetit territorial dhe sovranitetit të Maqedonisë , të cilët kryetari i LSDM-së Zoran Zaev tha se do t’i japë deri te Kryetari Gjorge Ivanov , theksoi se janë duke e harmonizuar tekstin kabineti i tij me atë të shefit të shtetit.

“Pasi ta përshtatim tekstin, do të kërkoj takim që sa më shpejtë ta marrim mandatin për formimin e qeverisë. Pres që qeveria e re të formohet deri në fund të muajit.

Zgjedhjet lokale sipas Zaev , mund të caktohen për në vjeshtë ose pranverën e ardhshme.

http://rtv21.tv/zaev-deri-ne-fund-te-muajit-do-te-kemi-qeveri/