Bajrami ka thënë se Berisha do të garoj për ta parin e komunës së Prizrenit nga Nisma

Kur kanë mbetur edhe 2 muaj deri në mbajtjen e zgjedhjeve lokale partitë politike vazhdojnë ti propozojnë kandidaturat e tyre me të cilat do të dalin me ofertë për qytetarët me 22 tetor. Këtë po e bënë edhe Nisma ku tashmë ka zyrtarizuar kandidatin për kryetar të njërit prej qyteteve më të mëdha të Kosovës, atë të Prizrenit.

Deputeti i zgjedhur nga kjo parti, Zafir Berisha do ti hyjë garës për të partin e Prizrenit. Këtë e ka konfirmuar për Kp anëtarja e kryesisë së kësaj partie Valdete Bajrami.

“Është bërë edhe më herët publik për Zafir Berishën deputetin aktual të NISMA-së dhe qytetarët kanë qenë të informuar më herët, sepse kjo është bërë nga kryetari i partisë Fatmir Limaj në fund vitin e kaluar”, tha ajo.

Zafir Berisha ka qenë kandidat për Prizrenin edhe në zgjedhjet e kaluara, ku kishte marrë mbi 9 mijë vota. E deri më tani partitë tjera nuk kanë bërë publik emrat e kandidatëve që do të jenë kundër kandidat të Zafir Berishës për Prizrenin.

Ndërkohë që zgjedhjet lokale do të mbahen me 22 tetor të këtij viti.