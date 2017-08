Studio Helix organizatore e këtyre festivale shpjegon ecurinë e fitimit të tenderit për organizim

Studio Helix ka fituar tenderin për të organizuar festivalet “Zambaku i Prizrenit”, “Fluturat” dhe “Rock Live”. Sipas kësaj studio tenderi është fituar pas përpjekjes së tretë të tyre.

“Persona të papërgjegjshëm, pa asnjë përgatitje për organizimin e festivaleve, të profilizuara për veprimtari që janë profilit jomuzikor, edhe të tilla që merren me kultivimin e pemëve dhe perimeve, apo kompani që merren me printim e reklama, duke konkurruar me qëllime tendencioze, ketë vit për rreth një muaj e kanë lëvizur datën e mbajtjes së festivaleve tradicionale të Drejtorisë për Kulturë rini e sport.”, thuhet në njoftimin e Helix

Helix, në reagimin e saj shkruan se kjo studio ka rezistuar në përpjekjen për avancimin e këtyre festivaleve

“Zambaku i Prizrenit këtë vit organizohet për herë të 29. Studio Helix, si organizator i edicionit të vitit të kaluar, e nxori nga nami i keq këtë festival, duke ia dhënë publikut një edicion të suksesshëm. Opinioni prizrenas dhe më gjerë e vlerësuan edicionin e kaluar, prandaj studio “Helix” e ndjen për obligim që edicionin e sivjetmë ta organizojë edhe më cilësor, duke ia kthyer festivalit namin që dikur e kishte.”, thuhet tutje në komunikatë

Po ashtu bëhet e ditur se këto tri festivale do të organizohen gjatë muajit shtator./21Media