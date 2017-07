Prej më shumë se një muaji Morina është i ndaluar nga shteti kroat

Ashtu sikundër kishim lajmëruar edhe ditën e djeshme, pas bërjes publike të vendimit të Shkallës së Parë të Gjykatës së Dubrovnikut në Kroaci për ekstradimin e Ismail “Ballist” Morinës në Serbi, është siguruar kërkesa e palës serbe drejtuar asaj kroate për ekstradimin e Morinës.

Siç shikohet edhe në dokumentin prej 7 faqe të siguruar nga Opinion.al, arsyeja përse drejtësia serbe kërkon ekstradimin e Morinës ka të bëjë me ngjarjen e nëntorit 2014, ku gjatë ndeshjes Serbi-Shqipëri e vlefshme për Eliminatoret e Kampionatit Europian Francë 2016, në fillimin e pjesës së dytë në stadium u shfaq një dron me një baner me mbishkrimin “Autochtonus”.

Autorësi e cila më pas u mor përsipër nga shtetasi i vete identifikuar si Ismail “Ballist” Morina. Lëshimi i këtij droni në stadiumin e Beogradit solli trazira në stadium dhe si pasojë ndërprerjen e ndeshjes.

Morina tashmë ndodhet prej më shumë se një muaji i ndaluar nga shteti kroat i cili ka vendosur në shkallën e parë të drejtësisë të pranojë ekstradimin e tij për interes të palës serbe. Ndërkohë që menjëherë pas këtij vendimi kanë qenë të forta reagime brenda dhe jashtë vendit, ku sot është paralajmëruar edhe një protestë masive në orën 19:00 përpara Kryeministrisë me qëllim që organet ligjore të vihen në lëvizje për të të bërë të mundur mos ekstradimin e Ballist Morinës në Serbi.