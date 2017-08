Billboard zbulon planet e Erës

Këngëtarja Era Istrefi tashmë ka mundësinë që të gëzojë për të dytën herë suksesin e hitit “Redrum”.

E gjithë kjo falë artistit australian të muzikës elektronike What So Not, i cili ka realizuar version remix të këngës.

Ai i ka dhënë këngës “Redrum” një tingull më të fuqishëm e një ritëm më të shpejtë./21Media