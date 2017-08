Pas gërmimeve disavjeçare, arkeologët në Qipro kanë zbuluar një mozaik të vjetër rreth dy mijë vjet

Skena e vrapimit me qerre në hipodromin e stadiumit të hapur shtrihet në një sipërfaqe prej gati 26 metrash, aq sa është i gjatë mozaiku.

Ilustrimet kanë mbishkrime në gjuhën greke, të cilat tregojnë emrat e kuajve dhe vrapuesve.

Mendohet se mozaiku është vepër e galerisë nga shekulli i katërt i Erës Sonë dhe shkencëtarët thonë se ky është njëri nga shumë mozaikë të tillë antikë.

Mozaiku ka qëndruar nën tokë, i paprekur për shekuj me radhë në fshatin Akaki, rreth 14 kilometra larg Nikozisë, derisa një fermer në vitin 1938 rastësisht gjeti pjesën tjetër.

I gjithë mozaiku është zbuluar më vonë, në vendin ku dikur ishte hekurudha.

Gërmimet kryesore në këtë lokalitet filluan në vitin 2013 dhe i gjithë mozaiku u zbulua vitin e kaluar.

Arkeologët kanë mbuluar mozaikun me qëllim të ruajtjes së tij, ndërkohë që do të nisë restaurimi i tij, i cili do të zgjasë disa vjet para se mozaiku të jetë i gatshëm për vizitorët.