Zeka kujton Epopenë e UÇK-së

Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Milaim Zeka në 20 – vjetorin e Epopesë së UÇK-së tha se Adem Jashari për të është Krishti e Muhamedi.

Zeka ka falënderuar atë dhe të gjithë të tjerët që kontribuan për lirinë e Kosovës me një shkrim në “Facebook, shkruan rtv21.tv.

“Per mu je Krishti dhe Muhamedi

Per Ty nuk ka krahasim. Ti je i pakrahasueshem. Ti je Krishti dhe Muhamedi im!

Flm per lirine qe na dhurove. Flm te gjithe shokeve Tu deshmore. Flm martireve te ketije kombi. Flm invalideve te gjalle te luftes. Flm atyre luftetareve te gjalle te UÇK-se qe nuk e njollosen uniformen Tende. Flm Prekes qe na krijoi Prekazin. Flm Kosoves qe te lindi e te rriti. Flm djemeve dhe vajzave te trojeve shqiptare qe ju pergjigjen thirrjes Tende per liri. Flm Shqiperise qe te pergaditi me artin e luftes per liri. Flm Diaspores Shqipetare qe te thane: Bac erdhem.

Flm Zot qe femijet po na i rrite ne Epoken e Adem Jasharit dhe te UÇK se!”, ka shkruar Zeka.

Sot shënohet 20 – vjetori i Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovë ku më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, u vranë 55 njerëz në fshatin Prekaz, 22 prej të cilëve ishin familjarë të ngushtë të Adem Jasharit./21Media