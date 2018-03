Sipas tij vetëm Bin Ladeni dhe Millosheviçi e kanë pas izolu popullin dhe vendet e tyre

Sipas tij vetëm Bin Ladeni dhe Millosheviçi e kanë pas izolu popullin dhe vendet e tyre

Deputeti i Nismës, Milaim Zeka e ka quajtur logjikë talibaneze izolimin e Kosovës, ndërsa vlerëson se “Vetëm Bin Ladeni dhe Millosheviçi e kanë pas izolu popullin dhe vendet e tyre në përmasat e gjithë atyre deputeteve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilët janë kundër demarkacionit, e për izolim, për varfërim, për shkatërrim të Kosovës dhe mundësisht për një luftë qytetare”.

Ai gjithashtu përmendi edhe një rast ku sipas tij të vjen “m’u çmend”.

“Ani kur lexova se si nje deputete axhami, injorante politike, paska thane qe “ambasadori amerikan Delawi nuk ka lidhje me viza, nuk ka lidhje me procedura…” bash te vjen mu çmend!Keta injorant e hipokrit, po duan me mbajte Kosoven te izoluar, sepse vetem duke luajtur me fukarallekun e ketij populli, keta munden me qene deputet.Votuesi duhet mi ndeshku çdo njeein prej tyre, permes votes te lire!”, ka shkruar Zeka.

Kujtojmë se pas dështimit të seancës së sotme, nesër në ora 10:00 pritet që të mbahet seanca e radhës me të vetmen pikë të rendit të ditës, ratifikimin e ligjin për Demarkacionin./21Media