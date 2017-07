Milaim Zeka thotë se marrëeshja për koalicion është arritur

Milaim Zeka thotë se marrëeshja për koalicion është arritur

Deputeti i Nismës për Kosovën, Milaim Zeka ka thënë se më 2 gusht mund të formohet koalicioni LAA-VV.

“Pacolli është takuar sot me kryetarin e Lëvizjes VV, jo per “kafe” qysh deklaroi ai. Sa për kafe ma mire ishte taku me mu. Qellimi i takimit ka qene arriteja e koalicionit ne mes VV dhe Akr, duke perfshire edhe LDK ne. Kjo marreveshje, gojarisht, eshte arritur, me shkrim do te behet me daten 2 gusht”, ka thënë Zeka përmes një shkrimi në “Facebook”.

Sipas Zekës e gjithë kjo flet për një krizë sic e quan ai të thellë nga të dyja anët. “Po te ishin punet ne terezi ne kampin kundershtar te Ramush Haradinajte, takimi Pacolli-Ymeri, s ‘ kishte pse me ndodhe. Po te ishin punet ne teeezi ne çadrate e Isa Mustafes, s’kishte pse te pihej kjo kafe, s’do duhej qe Mimoza Kusari ta kritikonte Labinot Tahirin, i cili pas kesaj kritike lajmeroje “per dhimbeje veshkesh”, asnuk do kishte nevoje te norvozohej ish kryeministri me meshkujte dhe nuset e partise se tije!”, ka skruar ai.

Deputeti në radhët e Nismës, Milaim Zeka tha se nëse krijohet kjo marrëvesheje më 2 gusht, zhvillimet politike do të marrin kahje tjera politike.

“Ka mundesi qe edhe NISMA te dale me nje propozim te vetin per Kryetar te Parlamentit, pasiqe ky post i takon PAN-it, po jo PDK-se.”, ka përfunduar shkrimin Milaim Zeka./21Media