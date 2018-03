Zeka: Seanca e Kuvendit ishte hallakamë

Zeka: Seanca e Kuvendit ishte hallakamë

Deputeti i Nismës ,Milaim Zeka ka thënë se seanca e Kuvendit të Kosovës, për 10 vjetori e pavarësisë nuk u organizua siç duhet.

Zeka ka thënë se kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli edhe po të ishte me 30 vjet përvojë spikeri lajmesh në CNN, nuk do të arrinte që ta drejtonte seancën solemne, pa asnjë parapërgaditje dhe pa asnjë letër përpara.

“Seanca e Kuvendit ngjante me nje hallakame si ne ndonje stacion treni. Personalitete boterore kishin hyre brenda, nderkohe qe ne salle ishin vetem pese deputet. Deputeti shqiptar nga Suedia, Adnan Dibrani, ndihej teper i deshperuar: -Askush nuk u kujdes per mysafir. As t i dergonte ne ndonje vend turistik, ose ne Prekaz, ose ne rrenojat parahistorike…. kudo, pervec se mshel neper hotele qysh edhe ndodhi.

Edhe kongresistet amerikan shiheshin te zhgenjyer.

Filloi seanca. Kryetari Kadri Veseli, edhe po te ishte 30 vjet me pervoje spikeri lajmesh ne CNN, nuk do te arrinte qe ta drejtonte kete seance, pa asnje parapergaditje, pa asnje leter perpara. Ku ka me keq se sa Edi Ramen ta quaje “kryeminister te Kosoves”! Apo Lulit te PD-se qe ia harroi mbiemrin krejt dhe e thirri thjesht Kryetari i Partise Demoratike te Shqiperise, pauze, se garant ka mendu Sali Berisha, dhe tha : Zoteri Lulzimi.

Per keto as nuk kerkoi falje. Pastaj per ta bere krejte berllog iu dha fjala Edi Rames, i cili ka kontribut zero per pavaresine e Kosoves, ne krahasim me ish presidentin Mejdani, apo te madhin Bernard Koshner, i cili tha ne Prekaz: “Po te ekzistonte çmimi Nobel per liri, ai do i takonte familjes Jashari”!”, ka shkruar Zeka në Facebook.

Tutje Zeka ka thënë se kryetari i Vetëvendosjes, Albin Kurti ka hyrë në Kuvend me 15 minuta vonesë vetëm për të mos u ngritë në këmbë kur do intonohej himni i shtetit të Kosovës.

“U pershendeten gjithe ata njerez, po qellimisht u harrua Jakup Krasniqi, kryetari i Kuvendit diten kur u shpall pavaresia me 17 shkurt 2008.

Rama nuk kishte pse te fliste as para kryeministrit te Kosoves, Ramush Haradinaj, po te gjithe e pane se sa u perzi puna…

Imagjino cfare klase politike analfabete kemi?! Ate dite donin te na benin hore para botes, duke tentu per te na sjellur demarkacionin. Hore u ba edhe Albin Kurti, i cili u fut ne Kuvend si qura ne mjegull, me vonese 15 minutshe, vetem per te mos u ngrite ne kembe kur do intonohej himni i shtetit te Kosoves. Respekt per ata deputet te VV qe u ngriten ne kembe, dhe nuk u bane me ment e ahmakut.

Po kush na zbardhi ftyren e nxire me 17 shkurt:

1. 300 mije qytetaret qe dolen ne shesh, dhe gjithe shqiptaret qe festuan neper trojet shqipetare dhe kudo neper bote.

2.Rita Ora

3. Filharmonia e Kosoves

4. Policia e Kosoves

5. Dhe FSK-ja

Flm juve, turp per ata qe i dogjen 600 mije euro per te na bere hore!!!”, thuhet në postimin e Zekës.

Rreth organizimit të seancës solemne të Kuvendit ka reaguar edhe deputetja e Alternatives, Mimoza Kusari-Lila dhe deputeti i LDK-së, Ismet Beqiri./21Media