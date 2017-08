Milaim Zeka i jep kohë PAN-it deri të hënën

Milaim Zeka i jep kohë PAN-it deri të hënën

Milaim Zeka, deputet i partisë Nisma për Kosovën, parti kjo e cila është në koalicion me PDK-në, AAK-në dhe disa parti të vogla, i ka dhënë afat PAN-it për emrin e kryeparlamentarit vetëm deri të hënën.

“Çdo budallallek , e ka nje funde. Çdo konflikt , e ka nje marreveshje. Çdo bllokade, nje zgjidhje.

Kjo loja e VV/se, duke bojkotuar mbledhjet konsultative, duhet ta kete nje funde per PAN-in”, ka shkruar Zeka në “Facebook”.

Ai tha se nëse PAN-i, deri javën që vjen, nuk do ta sjell emrin e kandidatit për kryetar të Parlamentit, do të dal me këto propozime:

“1. Nisma te largohet nga PAN

2. NISMA te propozoje kandidatin per Kryetar te Parlamentit, ne emer te PAN-it

3. Nese asnjera alternative, vota ime nuk shkon per PAN-in, dhe krejte kete e beje per hire te votueseve te mi, dhe qe politiken e parlamentin, nuk i shohe si shtratin tim te fundit ne jeten time!!!”, ka thënë Zeka./21Media