Spahiu: Krahasimi i kuvendit të Kosovës me serialin Kafeneja Jonë është fyerje

Ish-gazetari, Milaim Zeka, tani deputet i koalicionit PAN, përmes një postimi në Facebook ka kritikuar Kryesuesin e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, Adem Mikullovcin, ka thënë se parlamentin e kanë mbipopulluar çobanët, dhe ka kërkuar nga PAN-i që ditën e enjte të jap emrin e kandidatit të tyre.

Postimi i plotë i Milaim Zekës:

Personalisht mbeshtes ftesen e Adem Mikullovcit

Prej qe ka filluar seanca e pare e Parlamentit, komedia “Kafeneja jone”, me kryepersonazhin Adem Mikullovci, po ece per mrekulli. Ademi, here me hajgare, here me seriozitet, as qe e ka idene se çfare eshte duke bere. Thjeshte, po tregon se eshte sinonimi me i mire i nje shoqerie feudale, turkofile, me traditen qe Bali i Shpise, mundet me tredhe miza ne parlament, edhe ne me ja mbajte zhagun.

Krejte keto marrezira po ndodhin per shkak te vakumit ligjor, ngase parlamentin e kane mbipopulluar çoban, te cilet ne kushte normale, nuk do duhej kaluar neper fermat e dhive, pa le ma te tallen kaq paturperisht me elektoratin.

Si do qofte, e kisha lutur PAN-in, qe mos te kerkoje qime ne tlyne, po te vije diten e enjte me emrin e kandidatit, edhe te ecim me tutje. I madhi, dhe i mençuri, duhet me leshu pe. Perndryshe po pergaditemi per zgjedhje te jashtezakonshme, po nuk e di se cili prej neve ka me pas ftyre per me dale edhe me kerku vota?!!!

Për këtë postim ka reaguar aktori Fatmir Spahiu, duke thënë se krahasimi i kuvendit të Kosovës me serialin Kafeneja Jonë është fyerje për serialin dhe dhjetra intelektual që kanë punuar aty.

Postimi i plotë i Fatmir Spahiut:

Milaim i dashtun,

Kafeneja jone ka qene njeri prej projekteve me serioze i punuar ne Kosoven e pasluftes me jetegjatesine me te madhe pra nga nentori 2004

Ne kete serial kane luajtur me dhjetra aktor dhe shume prej tyre jane promovuar aty, regjisor, kameramen, montazher, ndriques, kostumograf, grimer, organizator e cka jo tjeter, puna jone ka qene serioze dhe kryesisht ka patur te beje me kthimin e disponimit dhe humorit te mire pasi qe gjate dites ai eshte shkaterruar nga politikat ditore qoft ne kuvend ose edhe neper qeveri te ndryshme!

Krahasimi i kuvendit te Kosoves me serialin kafeneja jone eshte fyrje per serialin dhe dhjetra intelektual qe kane punuar aty!

A perndryshe Milaim dhe Adem jeni shume simpatik ne kuvend, me dite kur e keni radhen me fol ju pres me ore para 📺

Te fala!/21Media