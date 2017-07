"Kosova - vendi ne te cilin e vetmja shprese mbetet IKJA"

“Kosova – vendi ne te cilin e vetmja shprese mbetet IKJA”

Profesori i shkencave politike në Universitetin e Parisit, Nezir Kraki ka terhequr një paralele ndërmjet zgjedhjeve të mbajtura në Kosovë dhe atyre në Francë. Kraki i ka krahasuar vendet sa i përket procesiot të zgjedhjeve, duke pyetur se: A mendoni se Kosova me 2 milion banorë e me 120 deputetë eshte më komplekse se Franca me 66 milion e me 577 deputetë?

”Veç mendojeni pak: Me 11 qershor u mbajten zgjedhjet legjislative ne Kosovë dhe në Francë. (Të njejtën ditë dmth, plus Franca e kishte edhe rundin e dytë me 18 qershor) Kosova me 1,4 milion votues, Franca me 46 milion.

Ne Kosovë u votua per 120 deputetë, në Francë per 577. Në Kosovë rezultati final u publikua dhe u çertifikua 27 ditë pas zgjedhjeve. Në Francë, zdhedhjet u kryen me 18 qershor, rezultati doli të nesermen dhe u çertifikua pas 5 diteve.

Me 27 qershor, dmth 9 dite pas zgjedhjeve, u mbajte seanca e pare parlamentare dhe u mbyllë kapitulli i zgjedhjeve. A mendoni se Kosova me 2 milion banorë e me 120 deputetë eshte më komplekse se Franca me 66 milion e me 577 deputetë?” ka shkruar ai.

E në lidhje me këtë, sipas profesorit Kraki në Kosovë nuk shihet hija e institucioneve të reja as pas 40 ditë të mbajtjes së zgjedhjeve. ” Ende s’dihet as kush do i beje ato institucione. E derisa matrapazët politikë janë në pazarin e numrave dhe opinioni publik ushqehet me perralla, Kosova vazhdon të jete vendi ne te cilin e vetmja shprese mbetet IKJA. Injorantët dhe matrapazët shtet s’kanë ndertu kurrë. Askund në botë”, ka shkruar Kraki./21Media