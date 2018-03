Zidane tha se kjo është ëndrra e të gjithëve

Zidane tha se kjo është ëndrra e të gjithëve

Trajneri i skuadrës së Real Madridit, Zinedin Zidane në takimin e rregullt me gazetarë para ndeshjes së nesërme me PSG-në, në kuadër të Ligës së Kampionëve, ka pranuar se cili trajner do ta kishte zëvendësuar në bankinën e kësaj skuadre.