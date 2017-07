Cristiano Ronaldo do të jetë në Madrid edhe dy-tre vjet

Zinedine Zidane, trajneri i Real Madridit, është i bindur se Cristiano Ronaldo do të qëndrojë në “Bernabeu” edhe dy ose tre vjet.

“Shumë është folur për largimin e mundshëm të Cristiano Ronaldos, por unë flas çdo herë më të. Ai është në pushim dhe do të kthehet më 5 gusht”, ka thënë Zidane.

“Atë ditë ai do të bashkohet me ne. Unë mendoj se ai do të jetë më ne edhe për dy ose tre vitet e ardhshme”, tha strategu francez.