Një zjarr i fuqishëm përfshiu kodrat e fshatrat Vajkan dhe Ardenicë, duke vënë në rrezik jetën e banorëve

Era e fortë i përhapi shumë shpejt flakët në drejtim të banesave të fshatit. Banorët kanë dalë nga shtëpitë dhe u kanë kërkuar mjeteve zjarrfikëse të ndërhyjnë për t’i shpëtuar, por në disa zona ndërhyrja ka qenë e pamundur për shkak të terrenit të vështirë.

Në këto kushte, banorët kanë tentuar të përballen të vetëm me flakët. Rrezik i madh për banorët ishte dhe përfshirja nga flakët e ish-repartit ushtarak të Vajkanit, në të cilin gjendeshin me dhjetëra fishekë që nisën të plasnin.

Flakët janë vënë re nga banorët rreth orës 14 dhe sipas tyre janë shkaktuar si pasojë e një shkëndije elektrike në linjën e tensionit të ulët që kalon në masivin me pisha pranë fshatit Ardenicë.

Ndërsa në Rrajcë, Bashkia e Prrenjasit dhe Administrata e Zonave të Mbrojtura të Elbasanit ia ka dalë që pas tre ditësh të vërë zjarrin nën kontroll. Kurse Bashkia e Librazhdit po normalizon situatën në fshatin Kostenjë, në kufi me Dibrën, i cili ka përfshirë kullota e pyje.

Ndërsa në Dardhë zjarri vazhdon ende. Një vatër tjetër e rrezikshme është ajo e shfaqur në fshatin Skëndërbe, në kufi me Maqedoninë. Të gjithë punonjësit tashmë duket se do të zhvendosen në këtë zonë për të nisur një tjetër betejë. Kurse në malin e Shushicës, në Elbasan, situata duket e normalizuar. Në Dukat u desh ndërhyrja e avionëve që erdhën nga Greqia për të vënë nën kontroll gjendjen, por era i rikthen herë pas here vatrat e zjarrit.