Shpenzimet për derivate dhe për qëndrimin e dy avionëve nga Izraeli, do ti paguajë Maqedonia

Një zjarr po shuhet, tjetri bëhet aktiv. Zjarr i ri po përhapet në zonën e Katllanovës, në Shkup po digjen pyje me barishte të ulëta në komunën Petrovec, te fshati Gramancë, ndërsa në aksionet për shuarjen e zjarrit janë angazhuar të dy avionët e tipit “er-traktorë” dhe rreth 15 pjesëtarët e Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim. Pyjet me barishte të ulëta po digjen edhe në Graçanë, Radovish, ndërsa zjarrin në rrethinën e Ohrit, do ta shuajnë të dy avionët të cilët i ka dërguar Izraeli. Zjarr aktiv ka edhe te vendi Dren të Prilepit, dhe në rrethinën e fshatit Smollanë i cili po përhapet në dy drejtime. Pasi që i numëroi të gjitha vatrat e rrezikshme, udhëheqësi i Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, Shaban Saliu, sot vlerësoi se situata është normalizuar.

“Në këtë moment mund të theksoj se situata në lidhje me zjarret në RM është normalizuar ,që do të thotë se në Makedonski Brod nuk ka zjarr, ndërsa në fshatrat Vollça dhe Suva Gora ka vetëm tym”, tha Shaban Saliu, Drejtor i Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim.

Zllatko Petrevski, kryetar i bashkësisë lokale në fshatin Trebovle, për TV21 thotë se më nuk ka çfarë të digjet në vendin tonë, sepse zjarret dogjën gjithçka. Ai thotë se 5 mijë hektarë pyje me pisha u shkatërruan në mënyrë të pakthyeshme. Institucionet përgjegjëse vonuan me ndërhyrjen, kështu që tani më nuk ka çfarë të bëhet, na shpjegoi në bisedë telefonike Petrevski.

Saliu tha se tre avionë dhe tre pilotë nuk mjaftojnë për nevojat e Maqedonisë gjatë periudhës verore, prandaj qeveria duhet të shpallë konkurs për pilotë të rinj.

“Në periudhën e kaluar, ne kërkuam të bëjmë shpallje për pilotë, e ky është një proces i vështirë, për shkak se pilotët duhet të kenë përvojë prej 800 orëve fluturim”, u shpreh Saliu.

