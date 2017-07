Mensure Muharremi po i nënshtrohet kontrolleve të para mjekësore për shërimin e sëmundjeve të saja

Pesë ditë më parë, ajo me lot në sy ankohej se nuk po ka mundësi për tu mjekuar për shkak të mungesës së mjeteve financiare.

Por sot tregimi i saj ka marrë kahje plotësisht tjetër. Pas vizitës së përbashkët të ministrit të shëndetësisë Arben Taravari dhe zëvendësministrit të punës dhe politikës sociale Elmi Aziri, ajo ka filluar me kontrollet e para. Përveç ndihmës shëndetësore, asaj nga ministria e punës dhe politikës sociale iu mundësua edhe ndihmë financiare. Mensurja për sot i kreu kontrollet, ndërsa thotë se pas 2 javëve do të vijë përsëri për të vazhduar tretmanët.

“Sot isha në kontroll për veshin dhe për trombozën, mi bënë të gjitha kontrollet, më shkruan barnat e nevojshme. E falënderoj ministrin që ma bëri të mundur që të vij në kontroll. Tani çdo 2 javë do të vijë këtu deri sa të shërohem plotësisht. Më premtuan se do të më sjellin këtu çdo 2 javë dhe do të më japin barnat e nevojshme. Ju falënderoj edhe juve”, tha Mensure Muharremi, qytetare.

Nga ministria e shëndetësisë theksojnë se zonja Muharremi ka filluar trajtimin e sëmundjeve. Këshilltari i ministrit, Bekim Tateshi tha se zonja Mensure do t’i vazhdojë trajtimin për trombozën në Kumanovë, ndërsa për infeksionin në vesh, në Shkup.

“I bëmë vizitat e para edhe atë në klinikën e otorinolaringologjisë , ku zonja ka probleme me një ndezje kronike të veshit të mesëm. Sot u bënë incizimet e para, kontrollet e para dhe u dha edhe terapia të cilën zonja për fat të keq nuk ka mund ta marrë në kohën e kaluar. Prej atje shkuam edhe në institutin e transfuziologjisë, dhe aty na treguan se rasti është i lënë pas dore, bëhet fjalë për sëmundje të venave, tromboza, e venave”, u shpreh Bekim Tateshi, këshilltar i ministrit të shëndetsisë.

Mensure Muharremi vuan nga tumori në vesh, tromboza në këmbë dhe disa sëmundje tjera që janë shkaktuar si pasojë e këtyre sëmundjeve. Ajo përveç problemeve shëndetësore ka gjendje mjaftë të rëndë ekonomike, gjë që ia ka pamundësuar asaj që në mënyrë të rregullt të blejë barnat e nevojshme për trajtimin e sëmundjeve./21Media