S'ka datë ende

S’ka datë ende

Këshilltari politik i Kadri Veselit, Driton Lajqi për rtv21.tv ka thënë se është arritur një dakordim parimor që të ketë komunikim intensiv mes autoriteteve të Kosovës dhe Malit të Zi.

“Nuk është fol as për data as për versionin as i vjetri as i riu vetëm që janë dakorduar që të ketë dialog dhe komunikim intensiv mes autoriteteve të Kosovës dhe të Malit të Zi… dialog dhe komunikim intensiv që të zgjidhet çështja e demarkacionit.”, ka thënë Lajqi për rtv21.tv , pas takimeve që kryeministri i Malit të Zi, Dushko Markoviq pati me presidentin e Kosovës Hashim Thaçin dhe me kryeparlamentarin Kadri Veselin.

Ndryshe, Markoviq sot është takuar me Presidentin e Kosovës, ata kanë biseduar për marrëdhëniet bilaterale, gjendjen aktuale politike në rajon dhe për perspektivën evropiane. Në këtë takim është biseduar edhe për domosdoshmërinë e ratifikimit të shpejt të marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për shënimin e vijës kufitare.

Kryeministri i Malit të Zi, Dushko Markoviq sot u takua edhe me Kryetarin e Parlamentit, Kadri Veselin, ku ndër tjerash u tha se Kosova dhe Mali i Zi do të ndihmojnë njëra – tjetrën”

Markoviq erdhi dje në Kosovë ku u takua edhe me kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj./21Media