Mesfushori holandez i është bashkuar skuadrës nga Ligue 1

Nice ka konfirmuar se nga sot Wesley Sneijder është një lojtar i tyre.

Mesfushori 33-vjeçar, pasi prishi kontratën me klubin turk Galatasaray, ka qenë lojtar i lirë dhe oferta e Nice e ka bindur atë që të transferohet në Francë.

Nuk janë bërë të ditur kushtet e kontratës të cilën e ka nënshkruar lojtari, por mediat në Francë raportojnë që ai ka kontratë një-vjeçare me klubin e tij të ri.

Me Sneijder në ekip, Nice do të tentojë të kualifikohet në fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve, ku përballë do të ketë ekipin italian, Napoli.

Sneijder më herët ka luajtur me ekipe si Ajax, Real Madrid dhe Inter.