James Persyn III, një 14 vjeçar nga Michigan ka fituar epitetin hero për trimërinë e treguar

Ai ishte n shtëpi duke u kujdesur për motrën e tij 11 vjeçare dhe për vëllain 2 vjeçar, përderisa babai i tij po shkonte për ta marrë të fejuarën e tij që ishte jo shumë larg.

Pa pritur James dëgjoi të trokitura të rënda në derë, dhe zërin e një vajze të tmerruar, duke thënë se do të vdiste nëse James nuk e hapë derën,

Me kujdes i riu e hapi derën, dhe vajza me mavijosje, me shirita nëpër trup dhe me një dorë të thyer hyri brenda me nxitim, duke i thënë djaloshit se duhej të fshiheshin, pasi dikush e kishte kidnapuar dhe tani po e ndiqte që ta vriste.

James shpejtë e mbylli derën, i fiku dritat dhe i dërgoi vajzën si dhe motrën e vëllain në banjo, duke e kapur një thikë të vogël dhe duke i thënë vajzës ta thërriste policinë, teksa ai e thirri babain e tij duke i thënë të kthehej menjëherë në shtëpi.

Shpejt ata dëgjuan trokitjet e një njeriu që bërtiste, ai ishte Eric Ramsey, një ish i burgosur 30 vjeçar që kishte ardhë për ta vrarë vajzën.

Pasi ai nuk mund të hynte brenda, e lau shtëpinë me benzinë dhe i futi flakën. Fatmirësisht babai i James erdhi me kohë për ta ndalur zjarrin, menjëherë pas tij erdhën edhe policia që e dërguan vajzën në spital.

Më vonë ata u rikthyen për tu treguar familjes së Jamesit se nuk kishin përse të brengosen, pasi Eric nuk do të kthehej përsëri, sepse ishte qëlluar dhe ishte vrarë.

James së bashku me motrën e tij po konsiderohen si heronjë, dhe babai i tij është shumë krenar me djalin e tij./21Media