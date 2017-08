Xhafa cilësohet lajmëtar për vuajtjen e familjeve shqiptare

Gazeta prestigjioze The Guardian, në recesionin e publikuar për edicionin e 57-të të Bienales në Venica, ka përmendur edhe Pavijoni i Kosovës.

Shkrimi përmend artistin Sislej Xhafa, i cili cilësohet lajmëtar për vuajtjen e familjeve shqiptare dhe të gjithë të zhdukurve në luftën e fundit në Kosovë, përmes veprës së tij ‘Lost and Found’.

“Arti mund të ju dërgojë çdo kund. Kurse Bienalja e 57-të në Venecia ju transporton rreth globit si asnjëherë më parë, që nga anijet e gjuetisë së Inuit në shirat e brazilianëve, nga dyqanet e berberëve koreanë në fushat e minuara të Irakut dhe plazhet në Antiguan. Unë nuk besoj se do të marrë një ndjenjë më të mirë të progresivitetit paksa të turpshëm të Finlandës, sesa përmes satirës absurde të Erkka Nissinen me vezët animatronike dhe nuk mund të jem më afër Kosovës se sa përmes telefonit tragjik që kurrë nuk cingëron në kabinën ‘Lost and Found’ të Sislej Xhafës”, ka shkruar The Guardian.

Xhafa, hapi Pavijonin e Kosovës për herë të tretë në Ekspozitën e Artit, pas dy përfaqësimeve të suksesshme të mëparshme./21Media