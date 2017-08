Arsenal dhe Sunderland janë duke u përballur në kuadër të Premier Ligës

Arsenal dhe Sunderland janë duke u përballur në kuadër të Premier Ligës

Pjesa e parë përfundoi me rezultatin e bardhë 0 me 0, me një pjese loje të ngadalshme dhe me pak raste. Pjesën e parë e karakterizoi një lojë e merzitshme, me vetëm një karton të verdhë për mbrojtësin e djathtë Hector Bellerin, shkruan rtv21.tv.

Arsenalit i nevojitet fitorja për t’u afruar sa më shumë vendit të katërt, pasi edhe Manchester City po përballet me West Bromwich Albionin në të njëjtën kohë, kurse Sunderland edhe matematikisht kanë rënë nga liga./21Media