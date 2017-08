Elia në darkë me kolegen e saj

Princeshë Elia , e cila me profesion është aktore, përmes pozitivitetit të saj shumë njerëz bën për vete. Madje ajo raporte të mira ka edhe me koleget e saj aktore.

E me njërën prej tyre kanë darkuar, është fjala për Olta Gixharrin. “Në darkë me bjonden time të preferuar”, ka shkruar ajo poshtë fotografisë , në të cilën shihet bashkë me Oltën./21Media