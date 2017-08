Gili komenton disa nga paraqitjet e veta

Gili e cila ishte e ftuar në emisionin “1 kafe prej shpisë” në RTV21, folur për disa nga xhirimet apo paraqitjet skenike të cilat nuk i kanë pëlqyer.

Ajo ka treguar se ka shumë xhirime kur ka pasur sulme të alergjisë, kur ka pasur enjëjte e ka shtuar në peshë. “Kam edhe unë aso xhirime por ato nuk i vërej shumë sepse rruga është shumë e gjatë në muzikë nuk mundesh tash me dal tip-top me dalë mirë.”, ka thënë Gili e cila ka shtuar se ka xhirime të dështuara dhe të suksesshme por që siç ka cekur ajo ka pasur më shumë të suskeshme.

Ndërkohë që ka përmendur edhe një paraqitje ku ka thënë e ka gabuar garderobën.” 100 herë e kanë përmendur këngën Prishtina, në festival të Prishtinës, në vend që me u vesh në një veshje modeste për me ardhë në shprehje kënga e bukur, shkoje veshëm në do tesha me vizllima e me llak, e hump kanga krejt…”, ka treguar Gili. Ajo ka shtuar se kur e ka realizuar videoklipin e kësaj këngë i ka përmisuar gabimet e paraprake./21Media