12 artistë të huaj pjesë e festivalit

“Mural Fest” është festivali i cili synon të jetë promotor i nismave të ndryshme që kanë për qëllim shprehjen artistike rreth problemeve të shoqërisë përmes artit. Ky festival organizohet në qytetin e Ferizajt dhe ka karakter ndërkombëtar, dhe praktikohet në shumë vende të botës, po tash për herë të dytë edhe në Kosovë.

Për të folur për programin e sivjetmë, në emisionin Bon Bon në RTV21, ishte e ftuar drejtoresha e “Mural Fest”, Lebibe Topalli. Ajo ka treguar se edicioni i parë u ballafaqua me disa sfida, pasi njerëzit janë habitur me ngjyrosjen e mureve, shkruan rtv21.tv

“Edicioni i parë ka pasur karakter ndërkombëtar, kanë marrë pjesë rreth 40 artistë. Pothuajse edhe në edicionin e dytë nuk do të ketë shumë ndryshime”, ka thënë Topalli, duke shtuar se suksesi i edicionit të parë ka rezultuar pozitivisht.

Këtë vit në festival do të inkuadrohen 12 artistë të huaj ndërkombëtar dhe 30 artistë shqiptarë. Do të bëhen tre murale, dy grafite dhe disa punime 3D. Ndërsa tema e këtij edicioni është mbrojtja e mjedisit, ka treguar ajo.

“Nuk është që se kemi menduar të dalim jashtë Ferizajt edicionin e parë, por këtë vit realisht kemi dal pak a shumë, por me fotografi artistike. Pasi tema është mbrojtja e mjedisit, ne në këshillin organizativ kemi gjithashtu edhe fotografin e mirënjohur Hazir Reka, i cili e ka marr obligim pjesën e fotografisë artistike me një ekip të femrave fotografe të Ferizajt kanë bërë fotografi artistike në Obiliq”, ka thënë Topalli.

“Mural Fest” fillon nesër dhe do të përmbyllet më 23 maj, ku do të hapet ekspozita në të cilën do të prezantohen fotografitë që pasqyrojnë ndotjen e mjedisit të realizuara në Komunën e Obiliqit./21Media