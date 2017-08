Koha kur Tare ishte nxënës në Tiranë

Ish futbollisti i skuadrës së shqiponjës italiane, Igli Tare i cili tash e sa vite mbanë me sukses postin e drejtorit të skuadrës së Lazios ishte nikoqir i vizitës së ekipit të emisionit “1 kafe prej shpisë”, të RTV21 në Romë.

Tare tha se nostalgjia që ka për të kaluarën në Shqipëri është shumë e madhe, shkruan rtv21.tv

“ Ka qenë një nga fëmijëritë, për mendimin tim më të bukura që mund ta imagjinosh, duke pasur parasysh Vlorën ku unë jam rritur, për disa vite pushimet verore që i kalonim atje me familjen ose shoqërinë”, tha Tare.

Duke folur për fëmijërinë, ai nuk mundte të mos kujtonte kohën kur ishte nxënës në Tiranë.

“Janë kujtime shumë të bukura dhe sa herë që kam mundësinë kur kthehem në Shqipëri dhe kaloj nëpër rrugët ku kam përjetuar jetën time, kthehem shumë vite pas”, u shpreh ai, duke shtuar se gjatë kohës sa ishte nxënës nuk pëlqente lëndën e matematikës, për të lëndët më të preferuara ishin historia, gjeografia dhe natyrisht sporti.

Tare ka treguar se që nga fëmijëria, ai ka treguar interesim për futbollin. Sipas tij, shpesh herë familjarët i kanë tërhequr vërejtjen që t’i përkushtohet shkollës e jo sportit, siç thotë ai nganjëherë ka pasur edhe ‘shkulje veshësh’.

“ E kam ditur gjithmonë brenda vetes sime që do të bëja diçka me sportin sepse gjithçka në jetën time ka qenë e lidhur me sportin edhe shtëpinë ku kemi jetuar në Tiranë e kishim përballë Universitetit të Sportit dhe sa vinim nga shkolla e linim çantën në shtëpi me shokët gjithë shokët e klasës rrinim nga 6 apo 7 orë atje”, përfundoi Tare./21Media