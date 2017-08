Interi ende ka gjasa për garat evropiane të Ligës së Evropës

Inter do të zhvillojë sot ndeshjen e xhiros së 36 të Serie A. Zikaltërit do të takohen me skuadrën e Sassuolos, e cila tashmë ka siguruar mbijetesën në ligën elitare italiane.

Ndërsa, Interi ende ka gjasa për garat evropiane të Ligës së Evropës pasi që është katër pikë larg vendit të gjashtë, ku gjendet rivali lokal Milani.

Ky është formacioni zyrtar i dy skuadrave që ndeshen në Serie A.

Inter: Handanovic; D’Ambrosio, Andreolli, Murillo, Nagatomo; Brozovic, Gagliardini, Joao Mario; Candreva, Icardi, Perisic.

Sassuolo: Consigli; Lirola, Letschert, Acerbi, Peluso; Sensi, Missiroli, Biondini; Berardi, Iemmello, Politano./21Media