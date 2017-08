Më 19 maj Gjirokastra do të hap portat për festivalin më të ri, që shtë pagëzuar me emrin “Fustanella Festival”

Fustanella njihet si një nga elementet më të bukura që estetika e lartë e popullit shqiptar në të kaluarën ka krijuar, jo vetëm në viset shqiptare por edhe te fqinjët jugorë dhe në të gjithë rajonin ballkanik e deri në oborret mbretërore të lindjes së mesme.

Në këtë festival do të manifestohen veshjet tradicionale të shqiptarëve për tër ditë rresht deri më 21 maj, në mbyllje të këtij eventi. Fustanella do të kthehet në veshjen më të kërkuar gjatë kësaj kohe në kalanë e Gjirokastrës dhe në rrugicat e saj…

Këto fustanella kanë udhëtuar nga një skaj në tjetrin të botës si në festivalet më të mëdha, në Indi, Skandinavi, Turqi, Kinë dhe të gjithë Europën Perëndimore dhe Lindore.

Në këtë festival do të ketë performanca të ndryshme muzikore por edhe konferenca dhe aktivitete të ndryshme me qëllim që Gjirokastra të jetë në vëmendje të njerëzve. “Fustanella Festival” në edicionin e tij të parë është organizuar nga Rek-Remont Kapital me përkrahjen e Ministrisë së Kulturës./21Media