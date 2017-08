Vazhdimi i filmit “Piratët e Karaibeve” ka rënë në duart e një lloji tjetër të piratëve

Hackerët apo piratët e internetit kërcënojnë se do ta publikojnë në internet nëse iu paguhet një sasi të konsiderueshme të parave

Drejtori ekzekutiv i kompanisë “Walt Disney”, Bob Iger, njoftoi se hakerët kanë arritur deri te hiti më i ri i filmit të kësaj kompanie dhe kërkojnë një shumë të konsiderueshme parash në bitkoin.

Bëhet fjalë për vazhdimin e pestë të filmit me titullin “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, premiera e të cilit është paralajmëruar për 25 maj.

Iger tha se hakerë të pa identifikuar kërcënuan se do ta publikojnë filmin në internet nëse nuk iu paguhet një sasi e konsiderueshme e të hollave.

“Disney” ka refuzuar të paguajë dhe do të bashkëpunojë me FBI-në, në mënyrë që hakerët të zbulohen